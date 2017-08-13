Burdur'un Yeşilova ilçesinde motosiklet otomobille çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Denizli’den Yeşilova ilçesine giden İsmail İlkay Çarkı'nın kullandığı 15 NC 464 plakalı otomobil, Sultanpınarı mevkisinde karşı yönden gelen Sadık Kara (20) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücü Kara ile motosiklette bulunan Mustafa Erdoğdu (17) çarpışmanın etkisiyle yolda sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kara ve Erdoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Çarkı ile araçta bulunan Onur Özer, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erdoğdu ve Kara'nın cenazesi, Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.