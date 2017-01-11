Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı!

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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 54 yaşındaki Cemil Şimşek isimli bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Antalya- Burdur karayolunun Bucak'a bağlı Karapınar Köyü yakınlarında meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, Antalya istikametine giden 24 kişinin bulunduğu 38 ZL 303 plakalı yolcu otobüsüne, 07 EVM 03 plakalı kamyon yandan çarptı. Arkadan gelen 35 kişinin bulunduğu 34 YK 6148 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü önündeki kazaya çarpmamak için manevra yapınca kayarak ters döndü. Otobüse Cemil Şimşek'in kullandığı 15 PK 477 plakalı kamyonet çarptı. Kazada yolcu otobüslerinden biri refüje yan yattı, kamyonet ise şarampole yuvarlandı.

Zincirleme kazada, kamyonet sürücüsü Cemil Şimşek olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğer yolcular başka otobüslerle gönderildi. Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nihat Şengeze, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Kazada yaşamını yitiren Cemil Şimşek'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.