Burdur'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Burdur'da feci kaza. İki genç hayatını kaybetti. Kaza, dün gece yarısı Yeşilova'ya bağlı Sultanpınarı mevkiinde meydana geldi. Yeşilova'dan Salda Gölü yönüne giden İsmail İlkay Çarkı yönetimindeki 15 NC 464 plakalı Otomobil, karşı yönden gelen Sadık Kara'nın kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada motosikleti kullanan Sadık Kara ile arkasında oturan Mustafa Erdoğdu olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Otomobil sürücüsü İsmail İlkay Çarkı ile aynı araçtaki Onur Özer ise hafif yaralandı.

Gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İsmail İlkay Çarkı tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.Sadık Kara ve Mustafa Erdoğdu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sırasında Kara ve Erdoğdu'nun başında kask olmadığı belirtildi.