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Burdur'da din görevlisi Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

Burdur'da din görevlisi Rıfat Ayar (40), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Harekatı'nda görev almak için Askerlik Şubesi'ne dilekçe verdi.

23 Ocak 2018 Salı 11:27
Burdur'da din görevlisi Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

Burdur İl Müftülüğü'nde din görevlisi Rıfat Ayar, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda gönüllü askerlik yapmak için Burdur Askerlik Şubesi'ne gelerek dilekçe verdi. Ayar, "1998-99 yıllarında Şırnak'ta askerliğimi tim çavuşu olarak yaptım. Onlarca operasyona ve pusuya katıldım. Kuzey Irak Zaho ve Avaşin operasyonlarında görev aldım. Her türlü silahı kullanabilirim. Şu an 40 yaşındayım ama söz konusu vatan, bayrak olunca 20 yaşındaki heyecanım duruyor" dedi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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