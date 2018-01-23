Burdur'da din görevlisi Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

Burdur İl Müftülüğü'nde din görevlisi Rıfat Ayar, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda gönüllü askerlik yapmak için Burdur Askerlik Şubesi'ne gelerek dilekçe verdi. Ayar, "1998-99 yıllarında Şırnak'ta askerliğimi tim çavuşu olarak yaptım. Onlarca operasyona ve pusuya katıldım. Kuzey Irak Zaho ve Avaşin operasyonlarında görev aldım. Her türlü silahı kullanabilirim. Şu an 40 yaşındayım ama söz konusu vatan, bayrak olunca 20 yaşındaki heyecanım duruyor" dedi.