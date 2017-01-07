Burdur'da DEAŞ operasyonu

Burdur'da terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Burdur'da DEAŞ operasyonu
Eklenme: 07 Ocak 2017, 20:06
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan bir öğrencinin, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı ve üniversitede buna yönelik faaliyetler düzenlediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Şüpheli, Burdur Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 
EtiketlerEmniyet MüdürlüğüBurdur
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Gittiği cemaatte bi araştırılması iyi olur....

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