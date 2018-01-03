Burdur’da bir okul… Küçük çocuk korkudan sıranın arkasına saklanıyor! Çığırından çıktı

Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde koruma altında bulunan T.K. isimli erkek 5’inci sınıf öğrencisi, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulunda iddiaya göre öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı. 27 Aralık günü yaşanan olayın ardından öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen ile okulun müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

AYAKKABISINI FIRLATTI

Öğretmen İ.B. yetim öğrenciye önce yerine geç diye bağırıyor, sonrasında sıranın arkasına saklanan çocuğa ayakkabısını çıkartarak saldırıyor. Ayakkabının çıktığını gören çaresiz çocuk ayakkabı kafasına gelmesin diye hemen kendini yere atıyor. Sonrasında gözyaşlarına hakim olamıyor ve gözleri dolarak cevap veriyor. Ancak öğretmen durmak bilmiyor ve öğrenciyi kovalamaya başlıyor. İ.B. kaçan çocuğa 'yerine geç' diye bağırınca çocuk ağlamaklı ses tonuyla sadece tamam diyebiliyor