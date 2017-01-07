Burçin Pakdil, yeni bir galaksi keşfetti!

ABD'de doktora yapan Burçin Mutlu Pakdil, bir Galaksi keşfetti. Bu galaksiye Burcin’s Galaxy, yani Burçin’in Galaksisi adı verildi.

Burçin Pakdil, yeni bir galaksi keşfetti!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 23:42
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North Carolina Doğal Bilimler Müzesi ve Minnesota Duluth Üniversitesi'ndeki astronomlar, yeni bir tür halka galaksi keşfettiler. Galaksiye PGC 1000714 adı verildi. Galaksi, bir eliptik çekirdeğe ve iki dış halkaya sahip. Evrende türünün bilinen tek örneği. Bu galaksi Dünya'ya 359 milyon ışık yılı uzak.

Galaksinin alışılmadık yapısı, astronomların, galaksilerin nasıl evrimleştiklerini ve oluştuklarını anlamalarına büyük yarar sağlayacak. Astronomlar, bu tarz galaksilerin nasıl oluştuğundan henüz tam olarak emin değiller, fakat dış bölgelerinin çarpışan gazın sonucu meydana gelmiş olma ihtimallerinin yüksek olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak astronomlar, keşfedilen bu galaksinin halkalarının nasıl oluştuğunu öğrenmenin neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorlar.

Burçin Mutlu Pakdil

Teknolojioku sitesinde yer alan habere göre bu araştırmayla ilgili olarak yayınlanan makalenin baş yazarı ABD'de doktora öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil. Galaksiyi keşfeden ilk kişinin de o olduğu açıklandı. Bu nedenle, bilim dünyasında var olan birçok örneği gibi onu onurlandırmak adına keşfedilen galaksiye Burcin's Galaxy, yani Burçin'in Galaksisi adı verildi. Burçin Mutlu Pakdil, galaksinin oluşumu ile ilgili olarak İç ve dış halkanın farklı renkleri, bu galaksinin iki farklı oluşum periyodu geçirdiğini gösteriyor. dedi.

 
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