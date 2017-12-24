Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Burası Türkiye... Kutupları aratmayan manzara...

Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü, kutup buzulları gibi erimeye başladı.

24 Aralık 2017 Pazar 16:19
Burası Türkiye... Kutupları aratmayan manzara...

Çıldır Gölü'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve rüzgârın etkisiyle oluşan buz katmanlarının kıyıya vurması ile muhteşem görüntüler oluştu.

Rüzgârın etkisiyle parçalara ayrılan buzların görüntüsü Antarktika'yı aratmazken, bölgede yaşayan köylüler bu durumla ilk kez karşılaştıklarını ifade ettiler.

Yöre sakinlerinden Kurban Ali Şafak, bunun bir afet olduğunu ve bu mevsimde buzun çözülmesine ilk kez şahit olduklarını söyleyerek, "Çıldır Gölü'nde bu mevsimde lodos esmesi, buzun çözülmesi ilk defa olan bir olay. Kamyon yüksekliğinde buz kütlelerini lodos getirmiş. 12. ayın başlarında 10-15 santim kalınlığında buz kütleleri kenara vururdu ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyoruz. Bu mevsimde kızaklarla karşıdan karşıya geçiliyordu, şimdi yok. Afet abi bu ve iskele tamamen zarar görmüş. İskeleyi atmış kenara, iskelenin gözden geçirilerek tadilatının yapılması lazım" dedi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 16:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezaevindeki Demirtaş tek tip kıyafet verilirse ne yapacağını açıkladı
    1. Cezaevindeki Demirtaş tek tip kıyafet..
    2. Bakan Bozdağ'dan flaş açıklama! Tek..
    3. Jandarmanın trafik yetkilerinde..
    4. Galatasaray, Göztepe'yi ağırlıyor
    5. Emre Belözoğlu çılgına döndü!..
    6. Seydişehir- Antalya karayolunda..
    7. ÖSO’dan 'Noel' talimatı
    8. Çalımbay: Mutlaka 3-4 transfer..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yüksek devlet..
    10. Kredi kartı dolandırıcıları cezaevine..
    11. "Kudüs tüm insanlığın sorunudur"
    12. Eski belediye başkanının aracı..
    13. İşte Türkiye'de yılın en çok..
    14. Uzman çavuşa silahlı saldırı
    15. İlk yarının lideri Başakşehir!
    16. 'Kamuya 110 bin memur alınacak'
    17. Pes dedirten görüntü! Metrelerce..
    18. Sudan'da kritik anlaşma imzalandı! Her..
    19. CHP'li başkanlar yurtdışına çıkış..
    20. Görenler şaşkına döndü! Onlarcası..
    BAE’den çok tehlikeli adım!
    BAE’den çok tehlikeli adım!
    Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
    Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
    Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
    Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
    İsmail YK'yı kahreden haber! Ayakta durmakta zorlandı
    İsmail YK'yı kahreden haber! Ayakta durmakta zorlandı
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı