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Burası Muğla: Bu levhayı gören duruyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Dont Mahallesi'nin isim levhası yoldan geçen tatilcilerin ilgisini çekiyor.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:46
Burası Muğla: Bu levhayı gören duruyor

Seydikemer'de Dont Mahallesi'nin isim levhası yoldan geçen tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Levhayı gören tatilciler hemen aracını durdurarak, levhanın yanında telefonlarıyla özçekim yapıyorlar. Levhanın fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılırken, adı fenomen levha olarak adlandırılıyor. Birçok tatilci de özellikle levha için bu yoldan geçecekleri yorumlarını yapıyorlar.

Yayla Esenköy adını taşıyan bu mahalle, 2015 yılında imza toplayarak daha önce bilinen ismi Dont’a dönmek için Seydikemer Belediyesi’ne başvurmuş ve kabul edilmişti. Aynı yıl levhalar değiştirilirken, yüzlerce fotoğraf sosyal medyada yer almaya başladı. Don’t İngilizce’de olumsuzluk anlamı katıyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:46
  1. Muğla
  2. Esenköy
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