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''Burası kılıç dansı yapacağın ülke değil''

İran’dan Trump’a Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği 'kılıç dansı' nedeniyle eleştiriler geldi.

01 Şubat 2018 Perşembe 19:32
''Burası kılıç dansı yapacağın ülke değil''

İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Uluslararası Bölümü Özel Yardımcısı Emir Abdullahiyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmayı rehin alarak, Tahran’a şantaj yapıyor. Sayın Trump! Burası kılıç dansı yaparak yarım milyar dolar kaçırabileceğiniz Riyad değil’’ ifadesini kullandı.

Abdullahiyan, paylaşımının devamında İran İslam Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yıl dönümüne değinerek, “Direniş ve ilerleme yoluna devam ederek, tüm gücümüz ile İran’ın milli güvenlik ve bölgedeki olumlu nüfuzu sahalarında elde ettiği zaferleri koruyacağız” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Ocak tarihinde İran’ın nükleer yaptırımlarının askıya alınması kararını bazı şartlar getirerek uzatmıştı. Şartlar arasında, nükleer anlaşmanın bazı maddelerinin değişmesi, İran’ın askeri konumlarına erişim izni ve İran’a füze yaptırımı uygulanması yer alıyor.

Trump, ülkesinin nükleer anlaşmada kalması için söz konusu şartları ortaya koyarak Kongre ve AB’nin şartları gerçekleştirmemesi takdirinde, bir sonraki seferde yaptırımların askıya alınması süresini uzatmayacağını nükleer anlaşmadan çıkacağını belirtmişti.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 19:32
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