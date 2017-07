Burası 'helal bahçe!'

Kütahya'da yaşayan Ali Emir, adeta dinlenme tesisine çevirdiği yol kenarındaki bahçesinde bulunan meyve ve sebzeler ile çay ve kahveyi mola veren vatandaşlara ücretsiz ikram ediyor.

Merkeze bağlı Ahiler köyünde yaşayan 6 çocuk babası 67 yaşındaki Emir, uzun yıllar çiftçilik yaptıktan sonra emekli oldu. Maddi imkansızlıklarına rağmen 3 yıl önce yol kenarında insanların yararlanması için çeşme yapmaya karar veren Emir, dostlarının da yardımıyla bunu gerçekleştirdi.

Yine arkadaşlarının yardımıyla yoldan geçenlerin dinlenebileceği ve bu sırada meyve ve sebzelerden ücretsiz yararlanabileceği bir bahçe oluşturan Emir'in ziyaretçilerden tek isteği dua.

Emir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyünün yakınlarındaki yüzlerce aracın geçtiği bahçeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bahçeye, yoldan geçen vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi için çeşmenin yanı sıra tuvalet, mescit ve çardak yaptığını anlatan Emir, "Bu araziyi hayırsever vatandaşlarımız bağışladı. Ben de kendi imkanlarım ve arkadaşlarımın desteğiyle çeşitli sebze ve meyvelerden oluşan bir bahçe oluşturdum. Yoldan geçen insanların yararlanması için bahçede çeşme, tuvalet, mescit ve çardak yaptık. Yoldan geçerken bahçeyi gören birçok vatandaş burada durup ihtiyaçlarını gideriyor. Herkes buradan memnun ayrılıyor." dedi.

"Bahçedeki ekili dikili her şey helal"

Emir, bahçeyi kullanan vatandaşlardan hiçbir ücret almadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bahçeye her gün gelmeye çalışıyorum. Buradaki çardakta ekmek, çay, kahve, şeker, tüp ve mutfak malzemeleri var. Bahçeye gelenlere çay ikram ediyorum. Ben yokken gelenlerin bahçedeki nimetlerden faydalanması için de tabelaya 'Bu bahçede ekili dikili her şey senindir ve helaldir' diye yazı yazdırdım. Yoldan geçenler kendileri çay demleyip içebiliyor. Bahçedeki sebze ve meyvelerden yiyebiliyor. Bunların hepsi helal. Bir yandan da bazı vatandaşlarımız çardağa eksilen malzemeleri fazlasıyla koyuyor. Burada her şey bedava."

Ömrünün sonuna kadar bu hizmeti sürdüreceğini aktaran Emir, "Buradan yararlanan insanlar bana sadece 'Allah razı olsun' desin, benim için o yeter. Bahçeme herkesi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA