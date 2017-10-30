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Burak'tan Olcay Şahan paylaşımı

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından kırmızı kart gören takım arkadaşı Olcay Şahan'ın fotoğrafını paylaştı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 00:02
Burak'tan Olcay Şahan paylaşımı

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da gecenin en çok konuşulan ismi kırmızı kart gören Olcay Şahan oldu. Maçın 43. dakikasında önce N'diaye sonra Feghouli ile sürtüşme yaşayan Olcay Şahan, hakem Halis Özkahya'dan kırmızı kart gördü.

Sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymeyen Burak Yılmaz, maç sonunda Olcay Şahan'ın yüzünün fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Galatasaraylı futbolculara göndermede bulunan Burak Yılmaz, "Kardeşim yaralı" notunu paylaştı.

Kritik maçta hakem Halis Özkahya 3 kırmızı kart çıkarmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 00:02
  1. olcay şahan
  2. burak yılmaz
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