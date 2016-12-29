Burak'ın takımından Arda için servet!

Barcelona'da top koşturan A Milli Futbol Takımı kaptanı Arda Turan için Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Çin Ligi ekibi Beijing Guoan, Katalan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor...

40 MİLYON € !



İspanyol gazetesi Sport, Arda Turan için Çin Süper Ligi ekibi Beijing Guoan'ın Barcelona ve Türk futbolcu için cazip bir teklif hazırladığını yazdı. Arda Turan'ın yakın arkadaşı Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Beijing Guoan'ın Barcelona'ya 40 milyon euro teklif ettikleri ileri sürüldü. Sport gazetesi kapağında yer alan haberde, milli futbolcu Arda Turan'a yıllık 15 milyon avro maaş teklif edildiği yer aldı. Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın bir diğer önemli gazetesi El Mundo Deportivo, 29 yaşındaki yıldızın bu sezonki formu ile birlikte Çin ve Avrupa kulüpleri için cazip bir seçenek haline geldiğini yazmıştı. Barcelona ile bu sezon 19 maça çıkan ve 11 gol, 7 asistlik performans sergileyen Arda Turan, Lionel Messi ve Luis Suarez'in ardından takımın en golcü 3. oyuncusu konumunda bulunuyor.





Arda Turan 2015-16 sezonunda Atletico Madrid'den bonuslarla birlikte 41 milyon avroya Barcelona'ya transfer olmuştu. Çin'den yıllık 15 milyon avroluk teklif alan milli yıldız, Barcelona'da ise yılda primler hariç 8 milyon avro alıyor.

Türkiye Gazetesi