Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi!

Çin ekibi Beijing Guoan, Trabzonspor'un transfer etmek istediği Burak Yılmaz'ın sözleşmesini feshetti.

Burak Yılmaz, eski takımı Trabzonspor ile yeniden 3+1 senelik anlaşma sağladı. Oyuncunun 3,5 milyon euro yıllık ücret + bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor kulübü Çin ekibi Beijing Guoan'a bu transfer için 3,5 milyon euro + 500 bin euro bonus bonservis bedeli ödeyecek...