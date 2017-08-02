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Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi!

Burak Yılmaz, Beijing Guoan ile sözleşmesini feshetti.Milli yıldız için ödenecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücreti de belli oldu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:39
Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi!

Çin ekibi Beijing Guoan, Trabzonspor'un transfer etmek istediği Burak Yılmaz'ın sözleşmesini feshetti.

Burak Yılmaz, eski takımı Trabzonspor ile yeniden 3+1 senelik anlaşma sağladı. Oyuncunun 3,5 milyon euro yıllık ücret + bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi. Ayrıca Trabzonspor kulübü Çin ekibi Beijing Guoan'a bu transfer için 3,5 milyon euro + 500 bin euro bonus bonservis bedeli ödeyecek...

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:39
  1. Beijing Guoan
  2. Trabzonspor
  • sananesanane1 sa önce
    Pahalı Leş. Yanına da Leşcuku alın, tam on on olur.
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