Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Burak Yılmaz'ın kaza yaptığı geceden yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer’de yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıkan Burak Yılmaz ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:50
Burak Yılmaz'ın kaza yaptığı geceden yeni görüntüler ortaya çıktı

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay Sarıyer’de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle takla atarak trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ederken Burak Yılmaz ölümden döndüğü kazadan önce Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı ile bir restoranda karşılaştı.

Bir süre sonra ise Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ve futbolcu Olcan Adın da gelerek sohbete dahil oldu. Neşeli bir ortamda geçen sohbet sonrasında Burak Yılmaz aracına binerek Acun Ilıcalı’nın yanından ayrıldı. Burak Yılmaz’ın kazadan önce Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile yaptığı sohbet ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Burak Yılmaz'ın kaza sonrası olay yerini terk etmesinin ardından alkollü olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:50
  1. burak yılmaz
  2. kaza
  3. acun ılıcalı
  4. şeyma subaşı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    535 metrobüsü her gün dört garajda 250’nin üzerindeki görevli temizliyor
    1. 535 metrobüsü her gün dört garajda..
    2. Bu ekmeği sakın yemeyin!
    3. Fenerbahçe'den Nunnaly açıklaması
    4. Onun kimliğimin eşi benzeri yok
    5. İstanbul trafiğinde pes dedirten..
    6. Sahil yolunda araba çarptı, feci..
    7. Türkiye'den sınır ötesi yardım
    8. Karadeniz yaylalarında komandolar eksi..
    9. İnternette tanıştı! Evini basıp..
    10. Başbakan talimat verdi: İnceleme..
    11. Erdoğan'dan görevden alınan..
    12. Van'da 1 yılda 5.5 ton uyuşturucu ele..
    13. Donald Trump'ın başını ağrıtan kitap..
    14. Burak Yılmaz'ın kaza yaptığı geceden..
    15. Mısır'da polis merkezinde çatışma çıktı
    16. Toronto Pearson Havalimanı'nda iki..
    17. Görevden alınan başkandan Erdoğan'a..
    18. İnşaatın filesiz kısmından aşağı düşen..
    19. Ozan Tufan duyunca inanamadı! 'Allah..
    20. Modacı bozuntusu kendini bakın nasıl..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    O provokatör Fransız bakın kim çıktı!
    O provokatör Fransız bakın kim çıktı!
    CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler
    CHP'den büyük rezalet! Bakın ne istediler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı
    AK Parti il başkan vekilinin 17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı
    Rus kuklası Kadirov'dan bomba İran açıklaması!
    Rus kuklası Kadirov'dan bomba İran açıklaması!