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Burak Yılmaz'ı resmen istedi! 6 milyon euro+...

Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği eski öğrencisi Burak Yılmaz için Fikret Orman'ın resmi girişimler yaptığı ortaya çıktı...

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:49
Burak Yılmaz'ı resmen istedi! 6 milyon euro+...

Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampında Burak Yılmaz için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüşen Fikret Orman, 'Şenol Hocamız Burak Yılmaz'ı çok istiyor. Oyuncuya talibiz.' dediği öğrenildi. Buna karşın Usta, yıldız golcüyü bırakmaya niyetleri olmadığını iletti. Siyah Beyazlı ekip Burak Yılmaz için Trabzonspor'a 6 milyon + Mitrovic teklifi yaptığı belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 14:49
  1. Şenol Hocamız Burak Yılmaz
  2. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta
  3. Burak Yılmaz
  • ismailismail58 dk önce
    cenk 20 ediyorsa burak 25 eder
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