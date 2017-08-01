Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Daha önce Karadeniz ekibiyle çıktığı 75 maçta 55 kez ağları havalandıran golcü oyuncu Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Beijing Guoan yönetimlerinin halen görüşme halinde olduğunun altını çizdi.

Trabzon'da çok güzel günlerinin geçtiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Şehirle ve insanlarla gönül bağım var. Ben de bu sebepten ötürü transferde elimden geleni yaptım. Umarım en kısa zamanda sonuçlanır. Burada başkan Muharrem Usta'ya ve teknik direktör Ersun Yanal'a çok teşekkür ederim. Benimle çok ilgilendiler" şeklinde konuştu.

ANLAŞMA YAKIN

Bu arada Çin kulübü ile halen masada olan Trabzon yönetimi, ödeme koşulları konusunda anlaşma zemini arıyor. Beijing Guoan, Burak Yılmaz için ödenecek 4 milyon Euro'luk (16.5 milyon TL) bonservis bedelini tek seferde talep ederken, Karadeniz Fırtınası'nın farklı bir planı var. UEFA ile başının derde girmesini istemeyen Trabzonspor, bu miktarı dört taksit halinde bir yıl içerisinde ödeme teklifini Uzakdoğu ekibine sundu. Tarafların kısa sürede anlaşması ve transferin sonuçlanması bekleniyor.

BURAK İÇİN NE DEDİ?

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kişisel Twitter hesabından Burak Yılmaz transferi hakkında bir paylaşımda bulundu. Şu anda yurt dışında bulunan Usta "Burak Yılmaz'ın kulübü Beijing Guoan ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Transferine olumlu cevap vermelerini umuyoruz. Kamuoyuna saygıyla" ifadelerini kullandı. Başkan kulübün 50. yıl etkinliklerinde de transferin 2 Ağustos'taki Trabzonspor şenliklerine yetişeceği ve herkese özlenen Trabzonspor'u izleteceklerini söylemişti.