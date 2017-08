Burak Yılmaz'dan Selçuk bombası!

Burak Yılmaz, yeniden Trabzonspor'a geri dönerken, bugün Medical park Stadı'nda başkan Muharrem Usta'nın da katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.



Bordo Mavili kulübe geri döndüğü için çok mutlu olduğunu beliren Milli futbolcu sorulan Selçuk İnan sorularına da samimi cevaplar verdi.



Burak Yılmaz ve başkan Muharrem Usta'nın basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:



Muharrem Usta:



"Yuvasına geri döndü"



Kral yuvasına geri döndü! Çin'de çok iyi bir ücret alırken, ekonomik anlamda ciddi fedakarlıklar yaparak Trabzonspor'a geldi.. Burak gönülden çok istekliydi. Bana, "Daha Trabzonspor'da yapacak çok işim var" dedi. Yuvasına geri döndüğü için ona "Hoşgeldin" diyorum. Şunu unutmayalım ki, futbol görsel bir şov. Bu şovun güzel olması için de topun üç direk arasından geçmesi gerekiyor. Herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Herkesn mutlu olacağı bir düzeneğin adı futbol. Taraftarımız için her zaman daha kaliteli işler yapmaya çalışuıyoruz ki, onlar da mutlu olsun. Bunun savaşını veriyoruz.



"1-2 transfer daha yapacağız"



Almamız gerek, eksik gördüğümüz bnoktalara transfer etmemiz gereken oyuncualr var. 1 ya da 2 transferimiz daha olacak.Biriken oyuncularımız var. Onları da elden çıkaracağız. Kadromuzda 4 gençle beraber 25 kişilik bir kadromuz olacak.



Burak Yılmaz:



"Kendimi yeniden ispatlamak istiyorum"



Söylediği güzel sözlerden dolayı başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ancak söylediklerinden öte bana hissettirdikleri daha önemli. Hepimiz fedakarlık yaptık, onlar da yaptılar. Çok mutluyum. Çok şeyler yaşadım. Ç.ok mutlu oldum hem bireysel hem de takım olarak ama artık yeni bir meydan okuma, yeni bir düzen var. Eskiye takılmadan kendimi ispatlamak istiyorum. Çok gol atmak istiyorum. Menajerlerime, yönetim kurulumuza, başkanımıza, sayın hocama çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın.



"Başkanım 'Seni alacağım' dedi"



Ben çok çekiniyordum ilk başlarda. Başkanım beni aradı ve "Başımızın üstünde yerin var. Taraftarımızın seni ne kadar sevdiğini göreceksin" dedi. Stadın açılışında başkanımız kulağıma 'Seni alacağım' dedi.Çocuklarımı da çok özlemiştim.Çin'de bir de ceza aldım 5 maçlık. Haksızlığa uğradığımı da düşünüyorum ama yapacak da bir şey yoktu.



"Selçuk İnan'la her yerde oynarım"



Selçuk İnan benim arkadaşım değil, kardeşim! Sadece soyadlarımız aynı değil. Tabii ki hocamızın takdiridir ama onunla her takımda oynamak isterim. Bunu da çekinmeden söyleyebiliyorum.



"Atabildiğim kadar atacağım"



Gol hedefim yok ama emin olun atabildiğim kadar atacağım. Milli Takım'daki değişime saygı duyuyorum. Çok da fazla yorum yapmak istemiyorum. 4 maçı kazanırsak her şey bizim için iyi olacak.



Çin'den takip ettim Türkiye Ligi'ni... 5 saatlik bir fark olduğu için hep sonradan takip ettim. Başakşehir, Antalyaspor hepsi çok iyi transferler yaptı.



"2010/2011 sezonu için fikrim ortada ama..."



2010/2011 sezonu için benim fikrim bellidir. Haddim olmadan taraftarımıza seslenmek istiyorum. Biz 2010/2011 sezonunu düşünürken diğer sezonları kaybetmiş olabiliriz. BAaşkanımız gerekli yerlerde gerekli mücadeleyi zaten yapıyor. Biz artık bu anlamda önümüze bakmalıyız diye düşünüyorum. O sezondan aklımda kalan bu stadın her zaman dolu olduğu ve rakipler üzerinde kurduğumuz baskıydı.



17 numaralı forma için Onazi'ye çok teşekkür ediyorum. Teklif de ondan geldi. Hiçkimseyi mahçup etmeyeceğim. Çok çalışacağım ve bu uydgularla mücadele edeceğim.



"Trabzonspor dışında teklif aldım"



Trabzonspor dışında teklif de aldım ancak kimseyi zor durumda bırakmamak için takım ismi vermek istemiyorum.