Burak Yılmaz'dan 'Olcay' paylaşımı

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında üç kırmızı kartın çıktığı maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyen Burak Yılmaz ise maçın ardından mücadelede Feghouli ile yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart gören Olcay Şahan'ın fotoğrafını paylaştı.

Olcay'ın yüzüne aldığı darbeyi takipçilerine gösteren Burak paylaşımına, "Kardeşim yaralı" notunu düştü.

Feghouli ile yaşadığı tartışmada Olcay'ın haksız olduğunu savunan bazı Galatasaraylı taraftarlar Burak Yılmaz'ın paylaşımına tepki gösterdi.