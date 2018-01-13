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Burak Yılmaz'dan ayrılık gibi açıklama

Trabzonspor'un golcü yıldızı Burak Yılmaz düzenlediği basın toplantısında sürpriz açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:29
Burak Yılmaz'dan ayrılık gibi açıklama

Trabzonspor'un yıldız forveti Burak Yılmaz bugün bir basın toplantısı düzenledi. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada "Transfer teklifleri aldığım doğru. Teklif alan bir futbolcunun gitme ihtimali de vardır. Ancak ayrılma gibi bir niyetim yok. Amatör ruhlu profesyonel bir futbolcuyum. Konya deplasmanına yetişmek için elimden geleni yapıyorum. 2. yarı gol krallığı değil ilk yarıdaki golün altına düşmek istemiyorum. Gomis, Jahovic özel oyuncular. Bunlarla yarışıyor olabilmek bir Türk olarak mutlu ediyor beni. Jahovic'in önde olduğunu düşünüyorum. Anadolu kulübü için daha fazla alan olur, daha çok pozisyon bulursun." dedi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:29
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