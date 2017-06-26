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Burak Yılmaz'a şok!

Pekin Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Çin Süper Ligi'nde oynadıkları Jiangsu Suning maçda kırmızı kart gördü.

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:40
Burak Yılmaz'a şok!

ANKARA

Çin Süper Ligi'nin 14. haftasına 7. sırada giren Pekin Guoan, sondan 2. sırada yer alan Jiangsu Suning'i konuk etti.

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın yanı sıra Jonathan Soriano ve Renato Augusto'nun da oynadığı ev sahibi ekip ile kadrosunda Alex Teixeira, Ramires gibi önemli isimleri barındıran Jiangsu Suning arasındaki maç, 0-0 sona erdi.

Karşılaşma bittikten sonra iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Kargaşa sırasında rakip takımdan Li Ang'a tokat atan Burak, kırmızı, Jiangsu Suningli futbolcu ise sarı kart gördü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 20:40
  1. Çin
  2. Burak Yılmaz
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