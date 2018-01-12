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Burak Yılmaz'a Çin takımından 100 milyon TL'lik rekor teklif

Çin’in Shanghai takımının Burak Yılmaz için Trabzonspor’a 25 milyon civarında bir rakam sunduğu ortaya çıktı.

12 Ocak 2018 Cuma 11:22
Burak Yılmaz'a Çin takımından 100 milyon TL'lik rekor teklif

Trabzonspor’un sezon başında Çin’in Beijing Guoan takımından kadrosuna kattığı Burak Yılmaz’a geçtiğimiz günlerde yine Çin’den dev bir teklifin geldiği ortaya çıktı.

Çin’in Shanghai takımının Burak Yılmaz için Trabzonspor’a 25 milyon civarında bir rakam sunduğu ve bu teklif karşısında da başkan Muharrem Usta’nın kafasının karıştığı belirtildi.

 Shanghai kulübü Burak Yılmaz’a da ayrıca yaklaşık 10 milyon euroluk bir yıllık ücret önerdiği ifade edildi.

Çin takımı ile görüşme yaptığı iddia edilen başkan Muharrem Usta’nın bu teklife nasıl cevap vereceği ise merak konusu.

Bu transferin 1 hafta içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak:KaradenizinSesi

 

 

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 11:22
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