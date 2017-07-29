Trabzonspor Burak Yılmaz'ın kulübüyle anlaşmaya vardı

Trabzonspor, Burak Yılmaz için yapılan görüşmelerde imza aşamasına geldi. Oyuncu ve kulübü Beijing Guoan ile yapılan görüşmelerin detaylarına ulaşıldı. Buna göre; bordo-mavililerin Burak Yılmaz'ın kulübüne 4 milyon 250 bin Euro önerdiği ve bu teklifin kabul edildiği öğrenilirken, taraftarlar arasında prensip anlaşmasına varıldı.



Oyuncunun kendisiyle ise daha önce yıllık 3 milyon 200 bin Euro karşılığında anlaşan bordo-mavili kulübün, milli futbolcuyu İstanbul'a davet ettiği öğrenildi. Bugün İstanbul'da olması planlanan Burak Yılmaz için son anda Beşiktaş'ın da girişimler yaptığı ancak oyuncunun Trabzonspor'a verdiği söz nedeniyle bu teklifi kabul etmediği de belirtildi.



ELEŞTİRİLERE CEVAP



Bordo-mavili yönetim Burak Yılmaz'ı 2 Ağustos'ta Trabzon'da yapılacak olan 50. yıl kutlamalarına getirerek, yeni sezonun çubuklu formasının da tanıtımını yapmayı amaçlıyor. Son dönemde taraftarlardan transferlerin gecikmesi nedeniyle eleştiriler alan Başkan Muharrem Usta'nın da bu şekilde kendisine tepkili taraftarların gönlünü almayı amaçladığı öğrenildi.



93 MAÇTA 58 GOL ATTI



Trabzonspor formasını 2,5 sezon giyen Burak Yılmaz, çıktığı 93 maçta 58 gol atmayı başardı. 2011-12 sezonunda bordo-mavili forma ile tam 32 gol atan yıldız futbolcu gol kralı unvanını da kazanmıştı. Burak Yılmaz halen Trabzonspor'un gol kralı olan son futbolcusu unvanını elinde tutuyor.



50. YIL İÇİN HEDİYE YAĞMURU



Trabzonspor, 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bordo-mavili 50 taraftara hediye dağıtacak. Yapılan açıklamada, 2 kişiye THY ile Avrupa'ya uçak bileti, 35 kişiye efsane çubuklu forma, 4 kişiye derbi maç bileti, 5 kişiye 2017-2018 sezonu forması, 4 kişiye de kale arkası kombine kart hediye edileceği kaydedildi.