Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme!

Eski golcüsünü takıma kazandırmak için tüm şartları zorlayan yönetim teklifini 4 milyon euro ve bonuslar şeklinde güncelledi.

Bordo mavililerin bu hamlesinin ardından iki kulüp arasında ödeme planları üzerinde duruluyor. 32 yaşındaki futbolcu, yarın takımı Beijing Guoan'ın, Shangay Shenhua ile oynayacağı maçı cezası nedeniyle tribünden takip edecek.

Burak Yılmaz maçın ardından kulübü ile bir kez daha görüşerek transferi için kolaylık yapılmasını talep edecek. Transferin pazartesi günü netlik kazanması bekleniyor.

BURAK YILMAZ'IN KULÜBÜ İLE İŞİ ÇÖZMESİ LAZIM

Basın mensuplarıyla katıldığı toplantıda konuşan Başkan Muharrem Usta, Burak Yılamaz transferi konusunda, "Kendi kulübü ile işi çözmesi lazım. Onu bekliyoruz'' dedi.