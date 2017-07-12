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Burak Yılmaz taraftarı heyecanlandırdı!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken, ismi forvet adayları arasında geçen bordo-mavililerin eski golcüsü Burak Yılmaz taraftarları heyecanlandırdı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:50
Burak Yılmaz taraftarı heyecanlandırdı!

Tecrübeli yıldız, sosyal medyada üzerine Trabzonspor'un yeni sezon forması giydirilmiş fotoğrafını ve kendisine yazılan "Eski sevgili gibisin, hem acı veriyorsun hem de özleniyorsun" paylaşımlarını beğenince, ortalık bayram yerine döndü. Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen 31 yaşındaki Burak, takımının Jiangsu Suning ile oynadığı karşılaşmada rakibine attığı tokat sebebiyle 5 maçtan men cezası almış, bu durum takımdan gönderileceği haberlerini gündeme getirmişti. (Sabah)

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:50
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