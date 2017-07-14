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Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Burak Yılmaz'ın menajeriyle görüşüyor!

14 Temmuz 2017 Cuma 21:39
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor!

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 21:39
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