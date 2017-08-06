Burak Yılmaz: Selçuk İnan'la her yerde, her takımda oynarım!

"Kendimi yeniden ispatlamak istiyorum"



Söylediği güzel sözlerden dolayı başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ancak söylediklerinden öte bana hissettirdikleri daha önemli. Hepimiz fedakarlık yaptık, onlar da yaptılar. Çok mutluyum. Çok şeyler yaşadım. Ç.ok mutlu oldum hem bireysel hem de takım olarak ama artık yeni bir meydan okuma, yeni bir düzen var. Eskiye takılmadan kendimi ispatlamak istiyorum. Çok gol atmak istiyorum. Menajerlerime, yönetim kurulumuza, başkanımıza, sayın hocama çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın.



"Başkanım 'Seni alacağım' dedi"



Ben çok çekiniyordum ilk başlarda. Başkanım beni aradı ve "Başımızın üstünde yerin var. Taraftarımızın seni ne kadar sevdiğini göreceksin" dedi. Stadın açılışında başkanımız kulağıma 'Seni alacağım' dedi.Çocuklarımı da çok özlemiştim.Çin'de bir de ceza aldım 5 maçlık. Haksızlığa uğradığımı da düşünüyorum ama yapacak da bir şey yoktu.



"Selçuk İnan'la her yerde oynarım"



Selçuk İnan benim arkadaşım değil, kardeşim! Sadece soyadlarımız aynı değil. Tabii ki hocamızın takdiridir ama onunla her takımda oynamak isterim. Bunu da çekinmeden söyleyebiliyorum.



"Atabildiğim kadar atacağım"



Gol hedefim yok ama emin olun atabildiğim kadar atacağım. Milli Takım'daki değişime saygı duyuyorum. Çok da fazla yorum yapmak istemiyorum. 4 maçı kazanırsak her şey bizim için iyi olacak.



Çin'den takip ettim Türkiye Ligi'ni... 5 saatlik bir fark olduğu için hep sonradan takip ettim. Başakşehir, Antalyaspor hepsi çok iyi transferler yaptı.



"2010/2011 sezonu için fikrim ortada ama..."



2010/2011 sezonu için benim fikrim bellidir. Haddim olmadan taraftarımıza seslenmek istiyorum. Biz 2010/2011 sezonunu düşünürken diğer sezonları kaybetmiş olabiliriz. BAaşkanımız gerekli yerlerde gerekli mücadeleyi zaten yapıyor. Biz artık bu anlamda önümüze bakmalıyız diye düşünüyorum. O sezondan aklımda kalan bu stadın her zaman dolu olduğu ve rakipler üzerinde kurduğumuz baskıydı.



17 numaralı forma için Onazi'ye çok teşekkür ediyorum. Teklif de ondan geldi. Hiçkimseyi mahçup etmeyeceğim. Çok çalışacağım ve bu uydgularla mücadele edeceğim.



"Trabzonspor dışında teklif aldım"



Trabzonspor dışında teklif de aldım ancak kimseyi zor durumda bırakmamak için takım ismi vermek istemiyorum.