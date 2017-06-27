Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Burak Yılmaz ortalığı karıştırdı

Beijing Guoan forması giyen Milli futbolcu Burak Yılmaz, Jiangsu Suning maçının 90. dakikasında rakip futbolcuya tokat attı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

27 Haziran 2017 Salı 11:52

Burak Yılmaz'dan olay hareket! Beijing Guoan - Jiangsu Suning maçının 90. dakikasında saha bir anda karıştı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, 90. dakikada rakip takım Jiangsu Suning takımının Çinli futbolcusuna tokat atıp kırmızı kart gördü.

Burak Yılmaz'ın ilk 11 başladığı maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de benzer bir olay yaşanmış ve Shanghai SIPG'in Brezilyalı oyuncusu Oscar, rakibinin üstüne topu sert bir şekilde fırlatmıştı. Oscar, yaptığı hareketin ardından Çin Futbol Federasyonu tarafından 8 maç ceza almıştı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 11:52
  1. Jiangsu Suning
  2. Beijing Guoan
  3. Burak Yılmaz
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köprü çöktü, yolcular dereye uçtu!
    1. Köprü çöktü, yolcular dereye uçtu!
    2. 'Kılıçdaroğlu'nun dublörü de yürüyor'
    3. Kılıçdaroğlu'nun sözde 'adalet'..
    4. Tudor 8 oyuncuyu kapının önüne koydu
    5. Rakibinin peşini bir türlü bırakmadı,..
    6. Volkan yok pahasına imzayı attı
    7. Hollanda'dan flaş Srebrenitsa kararı!
    8. Evinde bir orduya yetecek kadar silah..
    9. Muhabir canlı yayında rüzgarla savruldu!
    10. Ertuğrul Sağlam'ın acı günü
    11. Bayramda trafik kazalarının bilançosu..
    12. Terör örgütü bütün silahlarını bıraktı
    13. Ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü
    14. Türkiye hızlı tren ağlarıyla donatılıyor
    15. Kobani'den Türkiye'ye girerken..
    16. Demba Ba ve Moussa Sow kulüp sahibi oldu
    17. Aykut Kocaman yıldız oyuncuyu istiyor
    18. Ben Arfa için heyecanlandıran açıklama
    19. Arda Turan'a dev teklif!
    20. Burak Yılmaz ortalığı karıştırdı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!