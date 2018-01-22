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Burak Yılmaz krizi! "O gelirse..."

"Kalmam için bazı şeylerin netleşmesi lazım" diyen Burak Yılmaz'ın bu sözlerinin ardında yatan sebepler ortaya çıktı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:07
Burak Yılmaz krizi! "O gelirse..."

Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta yaptığı, "Kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli" açıklamasının ardında yatan sebep ortaya çıktı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Konyaspor maçının ardından Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya çıkan Burak Yılmaz'ın sıkıntısı ortaya çıktı. Trabzonspor'un Las Palmas'ta kadro dışı bırakılan Loic Remy'nin transferi için temas kurması milli futbolcuyu küplere bindirdi.

Burak Yılmaz'ın bu gelişme üzerine, "Remy gelecekse ben giderim. Zaten transfer teklifleri var. Bu transferi yapacak bütçe varsa, önce maaşlarımız ödensin" diyerek yönetime rest çektiği ifade edildi.

Burak Yılmaz geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarla kafa karıştırmıştı. Yıldız oyuncu transfer söylentileri hakkında, "Transfer teklifi alan her oyuncunun gitme ihtimali vardır. Kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli" açıklamalarında bulunmuştu.

32 yaşındaki futbolcu Konyaspor maçında 2 gol birden kaydederek takımının gol yükünü çeken isim oldu. Yıldız oyuncunun kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:07
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