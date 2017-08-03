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Burak Yılmaz İstanbul'da

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu milli futbolcu, İstanbul'a geldi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:11
Burak Yılmaz İstanbul'da

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu milli futbolcu Burak Yılmaz, İstanbul'a geldi.

Çin Süper Ligi'nde forma giydiği Beijing Guoan ile yollarını ayıran golcü futbolcuyu, sabah saatlerinde geldiği Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Burak Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, "Yuvana hoş geldin kral" ve "Burak bize kupayı getir" şeklinde tezahürat yaptı.

Taraftarlarla fotoğraf çektiren Burak Yılmaz, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:11
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Trabzonspor
  4. Atatürk
  5. Atatürk Havalimanı
  6. Çin
  7. Burak Yılmaz
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