Burak Yılmaz: Fenerbahçe'ye golleri ben atacağım

Sezona Konyaspor maçında attığı 2 golle müthiş bir başlangıç yapan Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı.

"GOLLERİ BEN ATMAK İSTİYORUM"



Habertürk'e konuşan Burak Yılmaz; "Fenerbahçe’nin Vardar’a yenilmesi bizi kesinlikle rehavete sokmamalı. Bu maçlar hep farklı olur. Kazanan biz olacağız ve golleri de ben atmak istiyorum" dedi.

Sarı-Lacivertliler’in güçlü bir rakip olduğunu, Vardar maçını kaybetmelerinin kendilerini kesinlikle rehavete sokmaması gerektiğini de ifade eden milli yıldız; "Fenerbahçe-Trabzonspor maçları her zaman farklı olur. Bu kez de farklı olacak ve zor bir maç olacak ama kazanan biz olacağız. Golleri de ben atmak istiyorum” şeklinde konuştu.

''GALİBİYET SÖZÜ VERDİK''



Burak; “Yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Fenerbahçe de öyle ama rakibimizin tüm oyun planını bozup üç puanı almak istiyoruz. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda birbirimize galibiyet sözü verdik. F.Bahçe’yi uzun yıllardır İstanbul’da yenemediğimizi biliyoruz. Ancak bu kez bu kötü tabloyu lehimize çevireceğiz. Eğer şampiyon olmak istiyorsak ki çok istiyoruz, o zaman Fenerbahçe’yi yenmemiz gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı.