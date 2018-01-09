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Burak Yılmaz: Fenerbahçe'ye golle başlarım

Sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyemeyecek olan Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında goller dönmek istiyor.

09 Ocak 2018 Salı 10:56
Burak Yılmaz: Fenerbahçe'ye golle başlarım

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına hazırlanan Trabzonspor'da geçtğimiz günkü idmanda yapılan çift kale maçta Abdülkadir Ömür'ün darbesiyle sakatlanan Burak Yılmaz'ın Türkiye Kupası ve ligde üst üste karşılaşacakları Konya maçlarında oynamayacağı kesinleşti.

Habertürk'te yer alan haberde, Burak Yılmaz'ın bu sakatlığa rağmen Trabzon'daki Fenerbahçe karşılaşmasında sahada olacağı ifade edildi.

"Ne yapıp edip o mücadelede oynayacağım. O zamana kadar hazır hale geleceğim" diyen 32 yaşındaki yıldız, "Bir hatırlatma yapayım... İlk yarının ikinci maçında İstanbul'daki Fenerbahçe ile berabere biten mücadelede gol attım ama sakatlanıp çıkmıştım. Şimdi de aynı durum söz konusu olmasın diye kendime çok iyi bakıyorum. Konya'ya karşı forma giymeyip F.Bahçe maçına sorunsuz çıkmayı hedefliyorum ve gollerimle başlamak istiyorum" dedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:56
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