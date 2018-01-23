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Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında sahada olacak mı ?

Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın çekilen MR sonucuna göre Fenerbahçe maçında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi..

23 Ocak 2018 Salı 13:37
Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında sahada olacak mı ?

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, Atiker Konyaspor ile yapılan müsabakada kasığında oluşan ağrılar nedeniyle hastanede kontrolden geçirildi.

Kasığında yırtık olma şüphesiyle MR'ı çekilen yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu akşam takımla birlikte Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak olan Burak, maçta ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 13:37
  1. Burak Yılmaz
  2. Fenerbahçe
  3. Trabzonspor
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