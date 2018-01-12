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Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi

Çin’in Shanghai Shenhua takımından, Trabzonspor’un forvet oyuncusu Burak Yılmaz’a 15 milyon Euro’luk teklif geldi. Trabzonspor yönetimi ise karar aşamasında.

12 Ocak 2018 Cuma 16:09
Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi

Bordo-mavili kulübün sezon başında Çin’in Beijing Guoan takımından 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, sezonun ilk yarısında 14 maçta attığı 14 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Süper Lig’de gol krallığı yarışında da zirveye ortak olan 32 yaşındaki forvet oyuncusuna, Çin’in Shanghai Shenhua takımından 15 milyon Euro’luk teklif geldiği kaydedildi.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Yönetimin bu teklife karşı vereceği cevap camiada da merak uyandırırken, sosyal medya üzerinden taraftarlar da Burak Yılmaz'ın gidip gitmemesi  konusunda ikiye bölündü. Burak Yılmaz ise, Beijing Guoan’dan Trabzonspor’a transferi sürecinde ailesel sebeplerinden dolayı Çin’den ayrılmak istediğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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