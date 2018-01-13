Burak Yılmaz: Arda'nın Türkiye'ye gelişi...

Arda Turan, Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e imza atarken, Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.



A Milli oyuncunun transferine çok sevindiğini söyleyen Burak Yılmaz şöyle konuştu;



ARDA'NIN GELİŞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM



"Arda'nın Türkiye'ye gelişi ile alakalı çok mutluyum. Başakşehir Kulübünü tebrik etmek istiyorum. Başakşehir belirli imkanlarla ligimizde yarışan bir takım. Göksel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Arda'yı kulübüne kazandırmak çok kolay bir şey değil. Türkiye'ye gelmesini ve tekrar kendisini hatırlatmasını istiyorum. Çünkü onu çok özledik. Oynamayan bir Arda'nın Türk futbolunu temsil etmesi bizi ilgilendirmez. Oynasa tabii ki orada kalsın. O nedenle Arda'nın buraya gelişinden çok mutluyum."