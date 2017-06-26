Burak tokat attı oyundan atıldı
Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz, Fabio Capello'nun takımı Jiangsu ile oynadıkları maçın son dakikasında kırmızı kart gördü. Rakip takım oyuncusuna tokat atan milli futbolcu hakeme itiraz etmeden oyunu terk etti.26 Haziran 2017 Pazartesi 18:57
Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz, Fabio Capello'nun takımı Jiangsu ile oynadıkları maçın son dakikasında kırmızı kart gördü. Rakip takım oyuncusuna tokat atan milli futbolcu hakeme itiraz etmeden oyunu terk etti.
İki takım arasındaki mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.