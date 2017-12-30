Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Burak tek başına bir takıma bedel!

Süper Lig'in ilk yarısında 14 gol kaydeden Burak Yılmaz, Trabzonspor'un geçen sezonun ilk devresinde attığı gol sayısına ulaştı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:34
Burak tek başına bir takıma bedel!

Süper Lig'in ilk yarısını 14 golle tamamlayarak Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile krallık yarışında zirvede yer alan Burak Yılmaz, tek başına Trabzonspor'un geçen sezonun ilk devresinde attığı kadar gol kaydetti.

Ligde ilk yarının son haftasında Kardemir Karabükspor ile yapılan maçta rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 14'e yükselten 32 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımın geçen sezonun ilk devresinde attığı gol sayısına ulaştı.

Sezon başında Çin'in Beijing Guoan ekibinden tekrar Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, ilk yarıda 14 karşılaşmada forma giyip takımının en golcü oyuncusu olurken, maç başına 1 gol attı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk yarıdaki 3 müsabakada forma giyemeyen, bir maçı da yarıda bırakan golcü futbolcu, 14 karşılaşmada bin 176 dakika görev yaparken, 84 dakikaya 1 gol sığdırdı.

18 puanlık katkı

Milli futbolcu, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında da birer gol kaydetti.

Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 9 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan elde etti. Deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin ligde topladığı 29 puanın 18'ine attığı gollerle katkıda bulundu.

Gollerin yüzde 42'si

Burak Yılmaz, Trabzonspor'da gollerin yüzde 42'sini kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, sezonun ilk yarısında 33 kez fileleri havalandıran Trabzonspor'un gollerinin yarısına yakınına imza attı.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 13:34
  1. Trabzonspor Haberleri
  2. Trabzonspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit yakınları askerlik muafiyetine başvurmadı
    1. Şehit yakınları askerlik muafiyetine..
    2. Karaman Alanyaspor'la büyük ölçüde..
    3. İranlılar geliyor! O kent ihya olacak...
    4. BTK raporu açıkladı, böyle tuzak..
    5. Erdoğan: Biz PYD'yi tepeleyeceğiz,..
    6. Nitratlı gübre için önemli karar!
    7. CHP işi belediyecilik! İşçinin canı..
    8. Rus heyet Salihli'de domates..
    9. Süper Ay 2018'in ilk gecesi görülecek
    10. FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'..
    11. Ege Denizi'nde deprem
    12. Demba Ba'dan Kartal'a sürpriz mesaj
    13. TOBB'tan flaş asgari ücret yorumu
    14. Burak tek başına bir takıma bedel!
    15. 2018 pasaport ve kimlik ücretleri..
    16. Bakan açıkladı! TBMM'ye gelmeyi bekliyor
    17. ‘Türkiye’nin cennet köşesine sizleri..
    18. Fatih Terim biletini kesti yollar..
    19. Erdoğan'ın tarihi sözü şarkı oldu
    20. Bakan Kaya'yı savunmuşlardı.....
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Haram parayla hayatları karardı
    Haram parayla hayatları karardı
    Asgari ücret belli oldu!
    Asgari ücret belli oldu!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu