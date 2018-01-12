Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Burak Çin'e geri dönebilir!

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Burak Yılmaz’a, Çin’in Shanghai Shenhua takımından 15 milyon Euro’luk teklif geldi. Trabzonspor yönetimi karar aşamasında!

12 Ocak 2018 Cuma 14:30
Burak Çin'e geri dönebilir!

Bordo-mavili kulübün sezon başında Çin’in Beijing Guoan takımından 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, sezonun ilk yarısında 14 maçta attığı 14 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Süper Lig’de gol krallığı yarışında da zirveye ortak olan 32 yaşındaki forvet oyuncusuna, Çin’in Shanghai Shenhua takımından 15 milyon Euro’luk teklif geldiği kaydedildi.

Yönetim ikiye bölündü! Satış an meselesi

Yönetimin bu teklife karşı vereceği yanıt camiada da merak uyandırırken, sosyal medya üzerinde taraftarlar da satılıp satılmaması konusunda ikiye bölündü. Burak Yılmaz ise, Beijing Guoan’dan Trabzonspor’a transferi sürecinde ailesel sebeplerinden dolayı Çin’den ayrılmak istediğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 14:30
  1. Trabzonspor Haberleri
  2. Trabzonspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması
    1. Merkez Bankası'ndan flaş dolar..
    2. Ve Cenk Tosun yarın Tottenham maçı..
    3. Mardin'de PKK'lılara ait mühimmat ve..
    4. Edirne'de bir yılda 95 terör şüphelisi..
    5. Myanmar'da 6 büyüklüğünde deprem
    6. Burak Çin'e geri dönebilir!
    7. Başbakan Yıldırım'dan AYM çıkışı!..
    8. TEBER’de testler tamam sıra seri..
    9. Beşiktaş'a bomba forvet Danny Welbeck
    10. Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna..
    11. Trump'a dava şoku! 'Anayasayı ihlal..
    12. Günün fıkrası Cumhuriyet gazetesinden
    13. Irak hükümetinden IKBY'yi bitirecek..
    14. Körfez'de büyük gerginlik! BAE..
    15. Abdullah Gül’den son dakika..
    16. Birbirlerine girdiler! ‘Hakkımda 211..
    17. Bozuk para ile lüks aracı çizmişti.....
    18. Kastamonu'da kayıp aileye ilişkin..
    19. DEİK'te 142 iş konseyinden 66'sı için..
    20. Putin’in kimi ima ettiğini Rus..
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    Dik dur, eğilme MEB!
    Dik dur, eğilme MEB!
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah