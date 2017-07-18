"Burada Kuran okuyamazsınız" diyen Prof. PKK'ya hoşgörülü!

Tüm Türkiye'de gerçekleştirilen 15 Temmuz FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı etkinlikler devam ediyor, şehitlerimiz unutulmuyor.

Etkinliklerinden biri de Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmak istendi. Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk olarak şehitlerimiz için Kuran'ı Kerim okundu.

"Burada Kuran okuyamazsınız"

Profesör Ersan Demiralp ise yaşananlara tahammül edemeyerek tepki göstermeye kalkıştı. Demiralp, "Burada Kuran okuyamazsınız" ifadelerini kullandı.

PKK için kutlama halayına tepki yok

Bu skandal görüntülerde ise PKK sempatizanları yer alıyor. 2015 yılının sonundaki görüntülerde terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümünde etkinlik düzenleniyor. Bir grup halay çekerek, paçavralarla terör örgütünü anıyor.