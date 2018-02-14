Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''Burada gördükleriniz zaman'dan çok öte...''

Uluslararası haber ajansları ve sosyal medya kullanıcıları bu hafta, Başkent Şam kırsallarında yer alan Doğu Guta’daki tabloyu gösteren çok sayıda çocuk fotoğrafı yayınladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 19:47
''Burada gördükleriniz zaman'dan çok öte...''

Avustralyalı yayın kuruluşu ABC, okurlarının karşısına paylaşılan çocuk fotoğraflarının bir çoğunun yayınlanamayacak kadar aşırı çarpıcı ve duygusal olduğunu belirttiği bir haberle çıktı.

ABC ‘bir çocuk olarak dünyada yaşanabilecek en kötü yerin Doğu Guta’ olduğunu bildirdiği haberinde çocukların aileleriyle birlikte parçalanmış cesetlerinin Doğu Gutanın yollarına saçıldığını aktardı.

‘Zayıf bedenleri, parçalanmış cesetleriyle hastanenin soğuk betonlarına uzatılmış çocuklar’ Avustralyalı yayın kuruluşu için ‘sözün bittiği yer’ olmuş.

Onlarca bebek ve çocuk yaştaki masum sivilin Rusya ve İran destekli Esed Rejimi tarafından katledildiğini aktaran ABC, her gün bombalanan kentte sadece son dört günde 58’i çocuk olmak üzere 229 sivilin öldürüldüğünü kaydetti.

Save The Children Ortadoğu Sözcüsü Alun Macdonald: “Şu an Doğu Guta’da görüyor olduklarımız, herhangi bir zamanda herhangi bir yerde gördüklerimizden kesinlikle daha öte.”

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 19:47
  1. Doğu Guta
  2. Alun Macdonald
  3. Save The Children
  4. Avustralyalı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da ortalık karışıyor: Zulüm payidar olmaz
    1. İran'da ortalık karışıyor: Zulüm..
    2. Maliye Bakanı açıkladı: Elektrik otoya..
    3. Azerbaycan: PKK'lı teröristler o..
    4. NATO'da kritik görüşme başladı
    5. Türkiye'den Kritik ABD açıklaması
    6. Facebook artık 'emekli platformu' oldu
    7. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depoda..
    8. Müslümanlara zorla komünist marşı!
    9. Galatasaray'da sürpriz başkan adayı!
    10. Tillerson'dan bir Türkiye açıklaması..
    11. Yeni Bağdadi iddiası ortalığı karıştırdı
    12. Rusya'dan Kıbrıs açıklaması
    13. Erdoğan açıkladı: Büyük tehdit
    14. İsrail'den Türkiye'ye HAMAS suçlaması
    15. Bilim Kurdu’nun ilk dönemi başarıyla..
    16. İstanbullulara akşam şoku! yüzde 80'e..
    17. Kudüs aşkına
    18. Turkcell ve Samsung 5G için güçlerini..
    19. Öğrenciler Halk Ekmeği ziyaret etti
    20. ABD destekli özel komando birliği ile..
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!