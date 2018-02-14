''Burada gördükleriniz zaman'dan çok öte...''

Avustralyalı yayın kuruluşu ABC, okurlarının karşısına paylaşılan çocuk fotoğraflarının bir çoğunun yayınlanamayacak kadar aşırı çarpıcı ve duygusal olduğunu belirttiği bir haberle çıktı.

ABC ‘bir çocuk olarak dünyada yaşanabilecek en kötü yerin Doğu Guta’ olduğunu bildirdiği haberinde çocukların aileleriyle birlikte parçalanmış cesetlerinin Doğu Gutanın yollarına saçıldığını aktardı.

‘Zayıf bedenleri, parçalanmış cesetleriyle hastanenin soğuk betonlarına uzatılmış çocuklar’ Avustralyalı yayın kuruluşu için ‘sözün bittiği yer’ olmuş.

Onlarca bebek ve çocuk yaştaki masum sivilin Rusya ve İran destekli Esed Rejimi tarafından katledildiğini aktaran ABC, her gün bombalanan kentte sadece son dört günde 58’i çocuk olmak üzere 229 sivilin öldürüldüğünü kaydetti.

Save The Children Ortadoğu Sözcüsü Alun Macdonald: “Şu an Doğu Guta’da görüyor olduklarımız, herhangi bir zamanda herhangi bir yerde gördüklerimizden kesinlikle daha öte.”