“ Bunun anlamı Müslümanlara savaş ilanıdır”

Münübe Yılmaz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın, Amerikan Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma düşüncesini sert bir şekilde eleştirdi. Abbas, Trump’ın, Amerikan Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planının gerçekleşmesi halinde, bunun Müslümanlara aleni bir savaş ilanı anlamında olacağını ifade etti. “Eğer ABD Büyükelçiliği Kudüs’e taşınırsa , herşey daha kötüye gidebilir” açıklamasında bulunan Abbas, bu durumun gerçekleşmesinin kimsenin istemeyeceği kapıları açabileceğini ifade etti. Trump’ın düşüncelerini gerçekleştirmesinin, yıllardır uğraşılan Filistin-İsrail barışını baltalayacağını iddia eden Mahmud Abbas, “ Amerikan Büyükelçiliği’nin taşınmasıyla alakalı gerçek olmayacağını umduğumuz pek çok şey duyuyoruz.Fakat bu söylenenler gerçekleşirse, hem Orta Doğu, hem de tüm dünya içinden çıkılmayacak büyük bir krizin içine girer” dedi. Öte yandan, Texas’tan Ted Cruz, Nevada’dan Dean Heller ve Florida’dan Marco Rubio’dan oluşan Cumhuriyetçiler’in 3 senatörü, 50 yıldır Tel Aviv’de bulunan ABD Büyükelçiliği’nin önümüzdeki haftalarda Kudüs’e taşınacağını söyledi.