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Bunun adı vahşet! Hırsızlık için girdikleri evde...

Eskişehir’in İnönü ilçesinde gasp amacıyla girdikleri evde emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya ile annesi 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya’yı öldüresiye dövdükleri öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Bunun adı vahşet! Hırsızlık için girdikleri evde...
Eklenme: 31 Aralık 2016, 00:11
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Olay, geçen Çarşamba günü İnönü İlçesi Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İlçede hayvancılık ve mandıracılık yapan emekli öğretmen Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya, evlerine giren kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. Olay, bir gün sonra akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin 112 Acil servisi araması üzerine ortaya çıktı. Ülfet Şenkaya ile kızı Nilüfer, eve gelen polis ve sağlık ekibi tarafından koma halinde bulundu. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ülfet Şenkaya’nın boynunda kırık olduğu, Nilüfer Şenkaya’nın da beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Anne kızın konuşamayacak durumda oldukları ve hayati tehlikelerinin devam ettiği ifade edildi.

ARKA PENCEREYİ KIRARAK GİRMİŞLİR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, anne kızın yaşadığı 2 katlı bahçeli evde araştırma yaptı. Kardaki ayak izlerinden, evin arka penceresinin camını kırarak içeri girdikleri belirlenen şüphelilerin 2 kişi olduğu tespit edildi. Bahçedeki kusmuktan da şüphelilerden birinin rahatsız olduğunu belirleyen polisler, ilçede oturan ve suç kayıtları olan kişileri tek tek incelemeye aldı.

İKİSİ DE SABIKALI

Polisler Ülfet ve Nilüfer Şenkaya’yı döven kişilerin cinsel taciz, darp, hırsızlık, uyuşturucu ve yaralama gibi olaylardan 11 suç kaydı bulunan 29 yaşındaki Ayhan Şenbel ile yaralama olaylarından 2 suç kaydı bulunan 31 yaşındaki İsa Taştan olduğunu belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ANNE KIZI GEÇEN YIL DA DÖVMÜŞLER

Emniyetteki sorgularında para için eve girdiklerini belirten şüpheliler, para alamadıklarını, anne ile kızını dövdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin geçen yıl da Nilüfer Şenkaya ile Ülfet Şenkaya’ya ahırda saldırıp dövdükleri belirtildi. Anne kızı, bu sırada tesadüfen olay yerine gelen yakınlarının kurtardığı kaydedildi. Emekli öğretmen Nilüfer Şenkaya’nın ayrıca 2 yıl önce telefon dolandırıcılarına 370 bin lira parasını kaptırdığı da belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Ayhan Şenbel ile İsa Taştan’ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

 
EtiketlerEskişehirİnönü ilçesisağlıkYeniceAtatürkNilüferOsmangazi
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