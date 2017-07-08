Bunun adı alçaklık! İşte vahşetin azmettiricileri...

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşlara karşı son günlerde gündeme getirilen provokatif söylemler, büyük bir gerilim ortamına da zemin oluşturdu. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere hükümet bir dizi sağduyu çağrısında bulunurken, Sakarya'da meydana gelen olay yürekleri dondurdu. Suriyeli hamile bir kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürüldüğü ortaya çıktı.

Suç haberleriyle başladı

Suriyelilere karşı geçtiğimiz hafta 'suç profili' gündeme getirildi. Doğan Medya Grubu'nun başı çektiği süreç boyunca Suriyelilerin suçu tırmandırdıklarına yönelik haberler servis edildi.

İçişleri Bakanlığı, gerilime karşı sağduyu çağrısında bulunarak, haberleri yalanladı. İçişleri Bakanlığı, "Suriyeli misafirlerimizle ilgili, suçu tırmandırdıklarına yönelik olarak servis edilen haber ve yorumlar gerçek bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtılmaktadır" açıklaması yapıldı.

Sahildeki Suriyelileri hedef gösterdi

Toplumsal infiali hedefleyen Doğan Medya, İçişleri Bakanlığı'nın yalanmasının ardından bu kez hedefini gündelik yaşantılarını sürdürmeye çalışan Suriyeli gençlere çevirdi. Hürriyet, manşetten servis ettiği haberinde, İstanbul'da sahillerin 'duman altı' olduğunu ve halkın da şikayetçi olduğunu öne sürdü.

Nargile ve taciz algısı

Suriyelilerin İstanbul'da gittiği ilçeleri yazan gazete, Yeşilköy ve Florya sahillerine gidenlerin 'çoğunun Suriyeli' olduğunu yazdı. Gazetenin, nargile içen ve vakit geçiren Suriyeli gençleri açık açık ötekileştirdiği görüldü.

Sıcak havalar nedeniyle sahillere giden Suriyeli vatandaşların sık sık fotoğraflarını paylaşan Hürriyet nefret odaklı haberlere imza attı.

Doğan Medya'nın günlerdir yoğun bir şekilde sürdürdüğü Suriyelilere yönelik dışlayıcı ve ırkçı yayıncılık, nefret suçuna döndü.

Sakarya'da vahşeti getirdi

Dün Sakarya'da yaşanan bir olay ise Doğan Medya'nın günlerdir görev edindiği Suriyeli karşıtlığının en vahşi sonucu oldu. Sakarya'da Suriyeli hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürüldü.

DHA'dan ahlaksız detay: Kadın güzeldi

Toplumsal gerilimi tetiklemeyi amaçlayan Doğan Medya Grubu, vahşi olayın ardından da yeni bir skandala imza attı. Abonelerine servis ettiği haberde, Suriyeli kadın için 'güzelliğiyle' dikkati çektiği yönünde ifadeler yer aldı.

"Öldürülen Suriyeli kadının güzelliği ile dikkat çektiği komşusu Birol K'nın bu nedenle olayı gerçekleştirmiş olabileceği öğrenildi."

"Zalim rejimden farkı yok"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, resmi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Provokasyonlarla, manipülasyonlarla Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösterenlerin Suriye'deki zalim rejimden hiçbir farkı yoktur" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada köpürtüldü

Yaklaşık 6 yıl önce Suriye’deki iç savaşın pençesinden kurtularak ülkemize sığınan mültecilere sosyal medya üzerinden linç kampanyası başlatıldı. Bir grup kullanıcı, sosyal medya üzerinden örgütlenerek Suriyeli vatandaşların Türkiye’yi terk etmesi için kara propaganda yürüttü. Bir anda çığ gibi büyüyen tepki farklı yorumlara neden oldu.

Kamuoyu tepkili

Her fırsatta hak savunuculuğuna işaret eden Doğan Medya Grubu'nun günlerdir sistemli bir şekilde Suriyeli sığınmacıları açık açık hedef göstermesi ve sonrasında Sakarya'da yaşanan bu vahşet kamuoyunun tepkisini çekiyor. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden, Doğan Medya'nın Suriyeliler için yayıncılık ilkesini sert söylemlerle eleştiriyor.