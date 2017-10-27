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Bunu yapmayanın elektrik ve suyu kesilecek

Zorunlu deprem sigortası yenilenme oranlarının %2'de kalması ekonomi yönetimini harekete geçirdi.

27 Ekim 2017 Cuma 12:10
Bunu yapmayanın elektrik ve suyu kesilecek

Kısaca DASK olarak bilinen zorunlu deprem sigortası yaptıranların yüzde 46'da kalması, yenilenme oranının ise sadece yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşmesi üzerine, ekonomi yönetimi harekete geçti.

Konuyla ilgili 2 yeni alternatif üzerinde çalışan yetkililer, bunlardan birini hayata geçirilmeyi planlıyor. Bunlardan ilki olarak, sigorta acentesine giderek 3 ay içerisinde 'zorunlu deprem sigortasını yaptırmayanın elektrik, su ve doğalgaz gibi aboneliklerinin iptal edilmesi' düşünülüyor. Bir başka yöntem olarak da tıpkı zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olduğu gibi 'otomatik sistem' düşünülüyor.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 12:10
  1. DASK
  2. zorunlu deprem sigortası
  • SözügüzelSözügüzel1 sa önce
    Böyle yapacağına ücreti yarı-yarıya düşür herkez ödesin deprem olacakta sigorta bana para ödeyecek. ..
  • hasanhasan1 sa önce
    zor kesersin bu karar AYM döner..hiç bir vatandaşın elektrik ve suyunu kesemezsin
  • A byckA byck1 sa önce
    Hala kendini gizleyen münafık fetöcü bürokrat lar böyle haber cıkarıp sandık suikasti yapmayaçalışıyorlar..bakandan duymadan inanma...
  • ademadem1 sa önce
    Yaw sizin adam gibi danışmanınız yok mu. Uyarmıyorlar mı. ...
  • SELAMİ ŞAHİNSELAMİ ŞAHİN1 sa önce
    BİRDE PAZARLARDAN POŞET PARASINIDA EKLEYİNİZ YAHU NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ MİLLET NE KAZANIYOR DA ALIYORSUNUZ MEMLEKET SANKİ TÜM İŞLERİ BİTİRDİ BU KALMIŞTI YAZIKLAR OLSUN KİM DÜŞÜNDÜYSE ALLAH BELASINI VERSİN BORÇLU OLUPTA TOPLAYAMADIĞINIZ PARALARI TOPLAYIN ELEKTRİK KESECEĞİNİZE ELEKTRİKTEN ÖDENEN TRT PAYINI SİLİN ZEHİR OLSUN
  • ahmet ceylanahmet ceylan1 sa önce
    yetmedimi vatandaşı soyduğunuz veya soydurduğunuz gidin zenginden toplasanıza verginizi çünki zenginlere göre kanun ve yasa çıkarıyorsunuz garibana gelince af buyur kaz gibi yolmanın ve yontmanın peşindesiniz
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Sigorta zorunlumu niye zorunlu şimdi bir kişi 10 yıl prim yatırdı deprem olmadı primi boş a gitti sigortacı kazandı oysa elektrik su gaz zaruri ihtiyaç para versen karşılığnı alıyon
  • MmdoffMmdoff2 sa önce
    Sakın ha!!! Bu ölüm fermanınız olur.Anap gibi siyasetten silinirsiniz.Vatandaşı rahat bırakın.Biz yolunacak kaz değiliz..Hatırlatırız,,,
  • NihatNihat2 sa önce
    Bizi milleti tehdit edme yi sürdürün secimde görüşürüz asgari ücretli sürüsünün siz patronlar servetine servet katın adil düzen bumu
  • omer farukomer faruk2 sa önce
    Ak parti oyunu yarı yarıya düşürmek için elinden geleni yapıyor. önce Mtv, sonra cam filmleri, şimdide deprem sigortası, bizim millet çok darlanmaya gelmez adamı tepetaklak eder...
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