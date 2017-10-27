Bunu yapmayanın elektrik ve suyu kesilecek
Zorunlu deprem sigortası yenilenme oranlarının %2'de kalması ekonomi yönetimini harekete geçirdi.27 Ekim 2017 Cuma 12:10
Kısaca DASK olarak bilinen zorunlu deprem sigortası yaptıranların yüzde 46'da kalması, yenilenme oranının ise sadece yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşmesi üzerine, ekonomi yönetimi harekete geçti.
Konuyla ilgili 2 yeni alternatif üzerinde çalışan yetkililer, bunlardan birini hayata geçirilmeyi planlıyor. Bunlardan ilki olarak, sigorta acentesine giderek 3 ay içerisinde 'zorunlu deprem sigortasını yaptırmayanın elektrik, su ve doğalgaz gibi aboneliklerinin iptal edilmesi' düşünülüyor. Bir başka yöntem olarak da tıpkı zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olduğu gibi 'otomatik sistem' düşünülüyor.
Kaynak: Sabah
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Sözügüzel1 sa önce Böyle yapacağına ücreti yarı-yarıya düşür herkez ödesin deprem olacakta sigorta bana para ödeyecek. .. hasan1 sa önce zor kesersin bu karar AYM döner..hiç bir vatandaşın elektrik ve suyunu kesemezsin A byck1 sa önce Hala kendini gizleyen münafık fetöcü bürokrat lar böyle haber cıkarıp sandık suikasti yapmayaçalışıyorlar..bakandan duymadan inanma... adem1 sa önce Yaw sizin adam gibi danışmanınız yok mu. Uyarmıyorlar mı. ... SELAMİ ŞAHİN1 sa önce BİRDE PAZARLARDAN POŞET PARASINIDA EKLEYİNİZ YAHU NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ MİLLET NE KAZANIYOR DA ALIYORSUNUZ MEMLEKET SANKİ TÜM İŞLERİ BİTİRDİ BU KALMIŞTI YAZIKLAR OLSUN KİM DÜŞÜNDÜYSE ALLAH BELASINI VERSİN BORÇLU OLUPTA TOPLAYAMADIĞINIZ PARALARI TOPLAYIN ELEKTRİK KESECEĞİNİZE ELEKTRİKTEN ÖDENEN TRT PAYINI SİLİN ZEHİR OLSUN ahmet ceylan1 sa önce yetmedimi vatandaşı soyduğunuz veya soydurduğunuz gidin zenginden toplasanıza verginizi çünki zenginlere göre kanun ve yasa çıkarıyorsunuz garibana gelince af buyur kaz gibi yolmanın ve yontmanın peşindesiniz Ömer1 sa önce Sigorta zorunlumu niye zorunlu şimdi bir kişi 10 yıl prim yatırdı deprem olmadı primi boş a gitti sigortacı kazandı oysa elektrik su gaz zaruri ihtiyaç para versen karşılığnı alıyon Mmdoff2 sa önce Sakın ha!!! Bu ölüm fermanınız olur.Anap gibi siyasetten silinirsiniz.Vatandaşı rahat bırakın.Biz yolunacak kaz değiliz..Hatırlatırız,,, Nihat2 sa önce Bizi milleti tehdit edme yi sürdürün secimde görüşürüz asgari ücretli sürüsünün siz patronlar servetine servet katın adil düzen bumu omer faruk2 sa önce Ak parti oyunu yarı yarıya düşürmek için elinden geleni yapıyor. önce Mtv, sonra cam filmleri, şimdide deprem sigortası, bizim millet çok darlanmaya gelmez adamı tepetaklak eder...