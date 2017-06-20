Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün

Bilindiği üzere Türkiye tükettiği enerjinin yaklaşık yüzde 72'sini dışarıdan satın almakta. Tasarruf yaparak hem ekolojik dengeyi korumuş olacak hem de aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olunabiliyor.

Enerji üretimimiz kısıtlı olunca yapacak tek şey enerjiyi verimli kullanmak ve enerjiyi tasarrufunu yaşamımızın her alanına sokmak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan raporlarda binalarda yüzde 30'luk bir enerji tasarrufu potansiyeli olduğuna işaret edilmekte.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından binalarda Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi olarak atanmış olan Szutest Enerji Departmanı Yöneticisi Ali Özgenç, evlerdeki elektrikfaturalarımızı aşağıya çekmek için neler yapabileceğimizi tek tek sıraladı.

İşte hem ülke hem aile ekonomimizi düzenleyecek tasarruf yöntemleri için yapmamız gerekenler;

AYDINLATMADA ELEKTRİK TASARRUFU

Konutlarda tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payı yaklaşık yüzde 20'dir. Bu nedenle aydınlatmada sağlanacak tasarruf, toplam elektrik enerjisi tüketimini önemli ölçüde azaltacaktır. Konutlarda genel olarak akkor telli ve tungsten halojen lambalar kullanılmaktadır. Bu lambaların verimi düşük ve ömrü kısadır. Günümüz teknolojisinde her akkor telli lambanın yerine takılabilecek boyut, ışık miktarı ve renk özelliklerine sahip Kompakt Fluoresan Lamba (KFL) veya mümkünse LED lamba kullanılmalıdır.

VERİMLİ AYDINLATMA İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Apartman boşluklarında gün ışığından yararlanma amaçlı çatı pencereleri oluşturulmalıdır,

Gün ışığını çatıda toplayıp iç hacimlere ulaştıran ışık tüpleri de olası çözümlerdendir,

İç hacimlerde açık renk boyalar tercih edilmelidir,

Enerji tüketimi yüksek, ortama ısı yayan, kısa ömürlü tungsten halojen lambalar yerine KFL veya tüp fluoresan lambalar kullanılmalıdır,

Merdiven boşlukları, banyo, tuvalet gibi hacimlerde harekete ve ısıya duyarlı algılayıcılar kullanılmalıdır,

Bina dışında bahçe kapı önü gibi aydınlatmalarda KFL veya LED'ler (ışık yayan diyotlar) kullanılmalı ve bu aydınlatmalar zaman ayarlayıcılar, günışığı veya hareket algılayıcılar ile kontrol edilmelidir,

Güneş enerjisi ile çalışabilen sistemler de uygun alanlarda kullanılmalıdır.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDE ELEKTRİK TASARRUFU

Elektrikli ev aleti satın alırken enerji verimliliği açısından dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, enerji performans etiketidir. Enerji tüketimi yönünden en verimli olanı tercih edilmeli.

İlk satın alma maliyeti diğerlerine göre yüksek de olsa, bu tip aletler kullanım süreleri içinde kendilerini geri ödeyecektir. Kullanım ömürlerinin uzun olması için, elektrikli ev aletleri kullanım kılavuzuna ve amacına uygun kullanılmalı, bakımları zamanında yapılmalıdır.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİ NASIL DAHA VERİMLİ KULLANABİLİRİZ?

Buzdolabı kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar

Fırın, radyatör gibi ısı kaynaklarından uzağa yerleştirin,

Yerleştirirken arkasında ve yanlarında boşluk bırakın,

Güneş ışınlarından uzak tutun,

Kapılarını uzun süre açık bırakmayın,

Yiyecekleri sıcakken koymayın,

Kapı contalarını kontrol edin, bozuksa değiştirin,

Mevsimsel ayarlarını zamanında yapın,

Aşırı buzlanma enerji tüketimini arttıracağı için buzlanmalar fazlalaştığında buz çözme işlemini yapın.

Çamaşır makinesi kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar

Etrafında boşluklar bırakın,

Kapasiteyi aşmayacak şekilde tam dolulukta çalıştırın (Tam kapasiteyi pratik olarak, çamaşırların üzerine bastırıp, çamaşır ile tambur arasındaki boşluğun yaklaşık bir karış olması ile belirleyebilirsiniz),

Yıkamayı güçleştireceği için fazla deterjan koymayın,

Kullandığınız deterjan için belirtilen en düşük sıcaklıkta yıkama yapın,

Çamaşırlarınızın kiri veya miktarı az ise ekonomik programda yıkayın,

Kurutmalı çamaşır makinesi veya kurutucuların daha fazla elektrik tüketilmesine neden olduğunu akıldan çıkarmayın,

Çamaşırlarınızı kurutma makinesine koymak yerine asarak kurutun.

Bulaşık makinesi kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar

Etrafında boşluklar bırakın,

Kapasiteyi aşmayacak şekilde tam dolulukta çalıştırın,

Az miktarda bulaşık yıkarken ekonomik programı tercih edin,

Tabakların makineye konulmadan önce sıyrılarak temizlenmesinin daha az su, elektrik ve deterjan tüketimini sağlayacağını unutmayın,

Programınız bittikten sonra kapağını açarak kurumasını sağlayın.

Ütü kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar

Termostatı kumaş cinslerine göre en düşük düzeyde ayarlayın,

Ütüleme işi bitmeden birkaç dakika önce ütünüzün fişini prizden çekin.

Elektrikli süpürge kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar

Emme gücünü yükseltmek, daha verimli ve kısa sürede temizlik yapabilmek için torbalı cinslerin torbalarını sık sık boşaltın ya da değiştirin.

Emiş kaybını önlemek için, eskimiş parçaları yenileyin.

Fırın kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar

Fırınları yanıcı ortamlardan uzak yerlere yerleştirin,

Yiyecekler pişerken kapağını gereğinden fazla açmayın,

Gerekli olmadıkça ön ısıtma yapmayın,

Donmuş bir yiyeceği fırında pişirmeden önce çözülmesini sağlayın,

Pişirme süresinden bir kaç dakika önce kapatın.

Saç kurutma makinesi kullanımında elektrik tasarrufu için dikkat edilecek hususlar

Saçlarınızı havlu ile iyice kuruladıktan sonra kurutun,

Saç kurutma makinesinin 10 dakika çalışmasının 60 W' 11k bir akkor telli lambanın 3 saat yanmasına eşdeğer elektrik enerjisi tüketeceğini akıldan çıkarmayın.

ELEKTRİKLİ TERMOSİFON KULLANIMINDA ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sıcak su üretimindeki en ekonomik sistem güneş enerjisidir. Mümkünse güneş enerjisi ile su ısıtması yapın,

Sıcak suyun 45-50 derecenin üzerinde ısıtılmasının gereksiz enerji tüketimine yol açacağını unutmayın,

Su depolayan elektrikli sıcak su üreteçleri (termosifonlar vb.) yerine anlık su ısıtıcılarını (şofben, kombi vb.) tercih edin,

Isı kaybını önlemek için depoların ve tesisatın yalıtılmış olmalarını sağlayın.

KLİMA KULLANIMINDA ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Periyodik bakımını ve temizliğini yapın,

Kullanım kılavuzundaki önerileri dikkate alın,

Teknik ve sağlık koşullarına uygun kullanın,

İç ünite veya dış ünite önüne hava akışını engelleyecek cisimler koymayın,

Soğutulan hacim çok güneş alıyorsa pencereleri perde, jaluzi ile gölgeleyin,

Klima kullanılan mekanı mümkün olduğunca kapalı tutun.

TELEVİZYON VE DİĞER EV ELEKTRONİĞİ KULLANIMINDA ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN YAPILABİLECEKLER

Evinizde kullandığınız televizyon, müzik seti, DVD oynatıcı, bilgisayar gibi elektronik aletler stand-by (bekleme) konumunda da elektrik tüketirler. Bu aletleri kullanmadığınız zamanlarda stand-by konumunda bırakmayın. Aletler açma kapama düğmelerinden kapatılmalı, hatta fişleri prizden çekilmelidir. Çektikleri elektrik gücü çok düşük de olsa, stand-by konumunda uzun süre bırakılan aletlerin tükettikleri toplam elektrik enerjisi çok büyük boyutlara ulaşabilmekte.

Otel, hastane, AVM, İş Merkezi, Kamu Hizmet Binası gibi enerji tüketimin yoğun olduğu binalarda da benzer yaklaşımla enerji tasarrufu sağlanarak elektrik faturalarında hatırı sayılır azalmalar elde edilebilir. Özellikle Bina alanında yetkilendirilmiş EVD'lerden ve bu alandaki enerji uzmanlarından destek alınması halinde sonuç alma hızınızı daha da artırabilirsiniz.

Kaynak: Ahaber.com