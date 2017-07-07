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Bunu yapanlar insan olamaz!.. Vahşice katledilen Suriyeli kadının otopsi raporu açıklandı

Sakarya'da tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte öldürülen Suriyeli Mefta Emani Arrahman'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Rapor kan dondurdu...

07 Temmuz 2017 Cuma 22:27
Bunu yapanlar insan olamaz!.. Vahşice katledilen Suriyeli kadının otopsi raporu açıklandı

Bunu yapanlar insan olamaz. Vahşice katledilen masum Suriyeli kadının otopsisinden kan dondurucu detaylar çıktı. Otopsi raporuna göre Arrahman'ın kafası taş ile ezilmiş durumdaydı. Ayrıca boğazında sıkmadan kaynaklanan bere ve çürüklerin olduğu ve iç organlarında da tahribatın olduğu belirlendi.

9 aylık hamile olan kadının karnında da sopa izleri tespit edildi. Kadının karnındaki çocuğun bu darbeler sırasında öldüğü değerlendiriliyor. Arrahman'ın 10 aylık bebeğinin ise ağzı ve burnu kapatılmak suretiyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Arrahman'ın ve bebeğinin cenazelerini babası teslim aldı. Cenazenin Sakarya'da kılınacak namazdan sonra İdlib'e götürüleceği ve orada defnedileceği öğrendildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 22:27
  1. Sakarya'da tecavüz edilen Suriyeli kadın
  2. Sakarya'da tecavüz edilen Suriyeli kadının otopsi raporu
  • ahmedahmed11 dk önce
    İdam istiyoz lan İDAM !!!!
  • HüsoHüso12 dk önce
    Reis sen nedersen yaptık artık sabrımız yok idam getircem dedin getir artık
  • KürşatKürşat26 dk önce
    Aynı yöntemle gebertilsin namussuz kahpeler.Kısasa kısas kardeşim.
  • Cumali MolCumali Mol29 dk önce
    Bunları idam etmeyen rejimin Allah belasını versin!
  • CnkyCnky41 dk önce
    Zalimler için yaşasın cehennem..
  • AdemAdem55 dk önce
    Sizin allah bin bir türlü belanızi versin assalık pislik ganibozuklar şu hale yarabbi sen bizleri affett içerdeki abiler bunlar yanınıza gelince siz yapacağınızı bilirsiniz artik
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