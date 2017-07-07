Bunu yapanlar insan olamaz!.. Vahşice katledilen Suriyeli kadının otopsi raporu açıklandı

Bunu yapanlar insan olamaz. Vahşice katledilen masum Suriyeli kadının otopsisinden kan dondurucu detaylar çıktı. Otopsi raporuna göre Arrahman'ın kafası taş ile ezilmiş durumdaydı. Ayrıca boğazında sıkmadan kaynaklanan bere ve çürüklerin olduğu ve iç organlarında da tahribatın olduğu belirlendi.

9 aylık hamile olan kadının karnında da sopa izleri tespit edildi. Kadının karnındaki çocuğun bu darbeler sırasında öldüğü değerlendiriliyor. Arrahman'ın 10 aylık bebeğinin ise ağzı ve burnu kapatılmak suretiyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Arrahman'ın ve bebeğinin cenazelerini babası teslim aldı. Cenazenin Sakarya'da kılınacak namazdan sonra İdlib'e götürüleceği ve orada defnedileceği öğrendildi.