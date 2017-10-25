Gizli e-ticarete ceza geliyor

Bankaların da içinde yer aldığı gerçek ve tüzel kişilerin tüketicilerden istedikleri onaylara ayar geliyor. Buna göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ‘Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ adıyla yeni bir sistemi hayata geçirecek. Bu sistemde ticaret yapanlara ilişkin alan adı, sahipleri, satışları gibi bilgiler yer alacak. Bilgi vermeyenlere 20 bin liraya kadar para cezası verilebilecek.

Daha iyi takip edilecek

Bakanlık ayrıca ticari SMS’ler için ‘Onay Yönetim Sistemi’ kurmayı planlıyor. Bu sistemle de, vatandaşların ticari iletilerle ilgili verdiği onaylar belirli bir sistem içerisinde depolanarak, kayıt altına alınacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elektronik ticaretin daha iyi izlenebilmesi için harekete geçti. Bakanlık önceki gün Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen Torba Yasa’yla 2 yeni sistemi devreye almaya hazırlanıyor.

Kayıtlı hale gelecek

Buna göre, Bakanlık önümüzdeki dönemde ‘Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ adıyla yeni bir sistemi hayata geçirecek. Bu sisteme gerçek ve tüzel tacirler, kamu nitelikli meslek kuruluşları ve ilgili kamu kuruluşları kaydolacak. Sisteme bildirimde bulunmayanlara 5 bin ila 20 bin lira arasında para cezası verilecek. Bu sistemle, e-ticaretteki bütün aktörlerin bir bilgi sisteminde, belirli bilgilerle kayıtlı hale gelmesini sağlanacak. Alan adı, o alan adının sahip olduğu şirketin bilgileri, o alan üzerinden hangi ürünlerin satıldığı, hizmet sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, lojistik şirketler, ödeme şirketleri ve bankaların yani elektronik ticarete ilişkin bütün aktörlerin bilgileri bu sistemde yer alacak.

Onay sistemi kuruluyor

Yapılacak bir diğer düzenleme ise ticari iletilerle ilgili olacak. Bu konuda bir ‘Onay Yönetim Sistemi’ kurulması planlanıyor. Söz konusu sistemle, vatandaşların ticari iletilerle ilgili verdiği onaylar belirli bir sistem içerisinde depolanarak, kayıt altına alınacak. Bu veriler, gerektiğinde, uyuşmazlık halinde sistem üzerinden görebilecek ve izlenebilecek. Gerçek ve tüzel kişiler, vatandaşlardan, tüketicilerden aldıkları onayları bu sisteme bildirecek.

345 bin SMS şikayeti

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla, Elektronik Ticaret Kanunu uygulamasıyla ilgili Bakanlığa iletilen 345 bin şikayet var. Bunun yüzde 95’i SMS’lerle ilgili yani ticari iletilerle ilgili. Biz bununla ilgili yaklaşık 11 milyon 600 bin idari para cezası uygulamışız. Ama bunun gözetiminde, denetiminde Bakanlık olarak sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.