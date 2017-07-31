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Bunu yapana 100 bin TL verilecek

Sanayinin ‘ara eleman’ açığı çözülüyor. Ustalık belgesiyle iş yeri açana 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi verilecek.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:21
Bunu yapana 100 bin TL verilecek

Hükümet, sanayinin 'ara eleman' açığını teknisyenle çözecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sanayiyle işbirliği meyvelerini verdi. Meslek Liseleri'ne destek kapsamında, çıraklık eğitimini tamamlayan her öğrenci 'Ustalık Belgesi' alacak. Ustalık belgesiyle kendi işyerini açan teşvikten yararlanacak. Meslek lisesi mezunlarına 'tekniker' unvanı verilecek.

İSTİHDAM GARANTİLİ LİSE

Hükümetin, 2023 istihdam hedefleri kapsamında mesleki teknik eğitim desteklenecek. Mesleki teknik liselerin niteliklerini artırarak sanayinin 'Teknik' eleman sorununu çözmeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki teknik eğitimin önünü açtı. Mesleki Teknik Liselerin sayısı yaklaşık 2 katı artarak 3 bin 266'ya çıkarken, öğrenci sayısı 1 milyon 750 bine yükseldi. Büyük ölçekli firmalara, kendi bünyelerinde özel meslek lisesi açarak kendi nitelikli personelini yetiştirme imkânı getirildi.

İSTEYEN İŞİNİN PATRONU OLACAK

Devlet meslek liselerinde ise çıraklık eğitimi zorunlu olacak. Çıraklık eğitimini tamamlayan öğrencinin ustalık belgesiyle mezun olmasının da önü açıldı. MEB ve KOSGEB arasında yapılan protokol ile de ustalık belgesiyle mezun olan öğrenci, kendi işyerini açmak isterse 50 bin TL hibe, 100 bin TL de faizsiz kredi desteği alacak.

Milli Eğitim Bakanı, geçtiğimiz gün bu konu hakkında, "Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi ve işyeri açma belgesi vereceğiz. Finans desteği isterse onu da sağlayacağız. Meslek lisesi mezunlarına teknisyen belgesi vereceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:21
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  • Fatih bektasFatih bektas32 dk önce
    Kultur dersi olmadan iş veren olunmaz. Kultursuz patron hic olunmaz. Olanlarinda nasil oldugu goruluyor. Mesela askeriyede subaylarla astsubaylar arasinda ki fark nedir?Biri lise mezunudur egosu tavandir ama rutbesi ast tır. Birisi universite mesunudur ego yoktur askere gaelyet iyi davranir.Snn dediginde aynen boyle olur. Bilgi sart. Bilmenin kayıp olan kismi yok. Eskiden medresel3rde egitim hem dunyevi hemde manevi olarak verilirdi. Insan daha cabuk olgunlasirdi.
  • harunharun44 dk önce
    geçen ay girişimcilik eğitimne başvurmak için son günde yakaldım kota doldu ara ara takip et dediler bu gün yeni eğitim açıldı şehrimizde gittim işkura mayıs ayında doldu dediler. bence belli ayarlanmış kişiler katılıyor.
  • ayyıldızayyıldız56 dk önce
    bunun omaması için uğraştı avrupa abd chp pkkdaha nicelerikimin kim olduğunu öğrenmek istersen aradaşlarına bak
  • FerhatFerhat59 dk önce
    Hikaye değil ben tarımdan 30bin tl hibe aldım yedeklerden seçildim :)
  • HasanHasan1 sa önce
    Meslek liselerinde,kültür dersleri kaldırılsın.Sadece mesleki eğitim verilsin.Haftada 3 gün okulda,2 gün sanayide uygulama eğitimi verilsin.Başarıyla mezun olanlara,iş garantisi verilsin.
  • MemMem1 sa önce
    Millet KOSGEB kredisini zor alıyor hepsi hikaye )))((
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