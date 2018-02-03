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Bunu yapan metrobüse 2 katı fiyat öder

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB’nin ücret tarifelerinin çok büyük bir kısmına 2018 yılında zam yapmama kararı almıştı. Acaba metrobüs bilet fiyatları da bu kapsamın içinde mi? Metrobüs ücreti ne kadar? İşte 2018 metrobüs bilet fiyatları...

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:24
Bunu yapan metrobüse 2 katı fiyat öder

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB’nin ücret tarifelerinin çok büyük bir kısmına 2018 yılında zam yapmama kararı aldı. İSPARK Ücretleri, Mezarlıklar Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü, Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, İşletmeler Müdürlüğü’nin fiyat tarifelerinde zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Metrobüs fiyatları da bu kapsamın içinde mi? Metrobüs ücreti ne kadar? İşte 2018 metrobüs bilet fiyatları...

Metrobüste ücretlendirme aşağıdaki tablodaki gibi oluyor. Metrobüste “gittiğin kadar öde” sistemi geçerlidir.

1 Temmuz 2017’den itibaren aynı tarife geçerli durumda. Tabloda eski tarife silik renkle , yeni tarife koyu renkle yazılı. 65 yaş üstü vatandaşlar metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanıyorlar.

METROBÜS ÜCRETİNE DİKKAT

Metrobüsteki kademeli ücretlendirmeden (Gittiğin Kadar Öde) faydalanabilmek için, metrobüsten indiğinizde kartınızı/akbilinizi bu cihaza okutmanız gerekiyor. Aksi takdirde akbilinizden en uzak mesafe ücreti kesilmiş olur ve arada kalan farkı geri alamazsınız. Örneğin metrobüsle 3 durak gittiğinizde 1,95 TL ödeyecekken 3,85 TL ödemiş olursunuz.

6 SAAT METROBÜS 3,85 LİRA

Kademeli ücretlendirme gece 24:00 – 06:00 saatleri arasında geçerli değildir. Bu saatler arasında metrobüse her binişinizde 3,85 TL ödersiniz.

Başka bir ulaşım aracından metrobüse bindiğinizde aktarma indiriminden faydalanamazsınız. Fakat metrobüsten sonra başka bir ulaşım aracına binerseniz (2 saat içerisinde) aktarma indiriminden faydalanabilirsiniz.

65 yaş üstü vatandaşlar metrobüsten ve diğer tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanırlar.

Eğer istanbulkart ınız ya da akbiliniz yoksa, metrobüs duraklarında bulunan akbil dolum büfelerinden 1, 2, 3, 5 ve 10 kullanımlık sınırlı kart satın alabilirsiniz. Fakat bu kartlar normal ücrete göre çok daha pahalıdır.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:24
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