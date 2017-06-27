Bunu yapan insan olamaz!

Bir otomobilin arkasına bağlı köpeğin, koşmaktan bitkin düştüğü, artık cansız bir beden gibi sürüklendiğini görenler, önce telefonunun kayıt düğmesine bastı, ardından aracı durdurup köpeğin acısını sonlandırdı. Daha sonra da bu acımasızlığın hesabını sordu. Olay yerine jandarma çağrıldı. Bitkin ve yaralı köpek veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

KÖPEK VETERİNERE, SAHİBİ JANDARMA KARAKOLUNA

Köpeği tedavi ettirmek için almak isteyenlere sahibi yine karşı çıkıyor. Tartışmadan hayvanseverler galip çıkıyor. Onlar yaralı köpeği veterinere götürmek için yola çıkarken, köpeğin sahibi olduğunu söyleyen kişi de jandarmaya götürülüyor.